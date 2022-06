Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Kreisstraße im Schwarzwald-Baar-Kreis sind am Pfingstmontag vier Menschen schwer verletzt worden - darunter ein Siebenjähriger. Eine 62-Jährige sei mit ihrem Auto in Richtung Marbach aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen eines 64-Jährigen zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Ein Auto, das hinter der Frau unterwegs war, stieß zudem leicht mit ihrem Wagen zusammen.