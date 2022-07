Ein Feuerwehrmann in Schutzkleidung. Foto

Der Großbrand bei einem Reifenhändler hat hohen Schaden hinterlassen und den Feuerwehrleuten jede Menge Arbeit beschert. Doch auch Menschen in der Region müssen bis auf weiteres mit den Folgen leben, warnt das Landratsamt.

Nach dem Großfeuer auf dem Gelände eines Reifenhändlers auf der Schwäbischen Alb hat die Feuerwehr am Montag noch einzelne Glutnester bekämpft. Der Brand in Gammertingen im Landkreis Sigmaringen an sich sei aber gelöscht, sagte ein Sprecher der Polizei. Bagger zögen die Glutnester auseinander. Es habe vier Verletzte durch Rauchgase gegeben, ein Mensch zog sich nach einem Sturz leichte Verletzungen zu. Brandermittler und Kriminaltechniker seien auf dem Gelände, um die Ursache des Feuers abzuklären.