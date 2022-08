Ein Mann ist in einem Wald in Sigmaringen von einer Forstmaschine überrollt worden und gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, war der 54-Jährige am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen zur nächsten Arbeitsstelle. Vermutungen der Polizei zufolge stieß der Holzvollernter eines Kollegen gegen den Wagen. Der 54-Jährige stieg aus, lief hinter den Vollernter und wurde dabei überrollt. Er starb noch an der Unfallstelle. Weitere Details waren noch unklar.