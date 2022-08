Ein Waldarbeiter ist in der Nähe von Sigmaringen von einer Forstmaschine überrollt worden und gestorben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 50-Jähriger am Dienstagmittag beim Wildpark Josefslust mit einem Rad-Holzvollernter unterwegs zu Holzfällarbeiten, als er auf den Transporter eines anderen Arbeiters auffuhr. Dieser war gerade dabei, aus seinem Fahrzeug auszusteigen. Durch den Aufprall stürzte der 54-Jährige von seinem Transporter auf den Waldweg. Dort wurde er vom Fahrer des Vollernters, der bei der Kollision ein Ausweichmanöver vornahm, erfasst. Der 54-Jahre alte Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung.