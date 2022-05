Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes soll in der Landeserstaufnahmestelle Sigmaringen während einer Kontrolle einen Asylsuchenden geschlagen und verletzt haben. Bei dem Schlag ins Gesicht habe der 26-Jährige nach Zeugenaussagen möglicherweise ein Funkgerät in der Hand gehalten, teilte die Polizei am Montag mit. Der Bewohner erlitt demnach eine Platzwunde am Kopf.