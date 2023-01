Nach zwei Corona-Silvestern feiern die Menschen im Südwesten mit Feuerwerk und Böllern lautstark ins neue Jahr. Mehr als 15 000 sind es sogar auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Verletzungen und Brände bleiben aber wieder nicht aus - dicke Luft gibt es ebenso.

Bei milden Temperaturen hat Baden-Württemberg lautstark das neue Jahr begrüßt. Viele nutzten die Gelegenheit, nach zwei Corona-Wintern wieder ausgiebig mit Feuerwerk und Böllern zu feiern. Mehr als 15 000 Menschen feierten und tanzten auf dem Stuttgarter Schlossplatz zur Musik von zahlreichen Bands - auch ohne die in der Stuttgarter Innenstadt verbotenen Feuerwerkskörper. Der Jahreswechsel im Südwesten war nach Ansicht von Innenminister Thomas Strobl "aus polizeilicher Sicht ein normales Silvester". Der CDU-Politiker dankte ausdrücklich den landesweit verstärkten Einsatzkräften.

Nicht überall ging es nur beschaulich zu: Die Feuerwehren hatten oft mit Bränden durch fehlgeleitete Silvesterraketen zu tun. Krankenhäuser mussten erneut teils schwere Brandverletzungen durch leichtfertigen Umgang mit Feuerwerkskörpern behandeln.

So wurden ins Stuttgarter Klinikum drei Patienten mit schweren Verletzungen insbesondere im Gesichtsbereich eingeliefert. "Bei zwei Patienten war das Augenlicht bedroht. Sie hatten sich über Feuerwerksbatterien gebeugt und hineingeschaut, als diese explodierten", sagte der geschäftsführende Oberarzt der Notaufnahme, Alexander Krohn, am Sonntag. Mehrere Patienten wurden auch durch in die Menge abgefeuerte Feuerwerkskörper verletzt. "Es war eine herausfordernde Nacht", sagte Krohn und berichtete auch von "zunehmend gewaltbereiten Patienten". Vergleichsweise ruhig blieb es in der Uniklinik Freiburg und dem städtischen Klinikum Karlsruhe.

Durch einen selbstentzündeten Feuerwerkskörper wurde ein 39-Jähriger in Hohberg (Ortenaukreis) schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht. Der Böller traf seine rechte Gesichtshälfte.

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Auto bei Unlingen (Kreis Biberach) wurden zwei Sanitäter schwer verletzt. Die 45 Jahre alte Fahrerin und der 21 Jahre alte Beifahrer des Rettungswagens mussten aus dem total zerstörten Fahrzeug herausgeschnitten werden. Der alkoholisierte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs war in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme war die B 312 in beiden Richtungen gesperrt. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 260 000 Euro.

Wegen eines Balkonbrandes im zwölften Stock mussten 120 Bewohner vorübergehend ein Hochhaus in Sindelfingen verlassen. Die mit starken Kräften angerückte Feuerwehr hatte den Brand am Neujahrsmorgen schnell wieder gelöscht, so dass die Menschen aus einer Sammelstelle wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. Verletzt wurde niemand. Brandursache war wohl eine Silvesterrakete.

Auch anderswo entzündeten Raketen Dachstühle, Schuppen oder Balkonmöbel. In Hohberg-Hofweier (Ortenaukreis) geriet ein Holzstapel unter einem Balkon in Brand. Zwei Wohnungen des Hauses sind unbewohnbar, es entstand ein Schaden von 150 000 Euro.

Durch das Silvesterfeuerwerk stieg zudem die Feinstaubbelastung an vielen Orten um Mitternacht zeitweise deutlich an, wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hervorging.

Wettervorhersage PM der Stadt aus dem November zur Feier Feinstaub-Daten der LUBW