Mit Rekordtemperaturen ist das Jahr 2022 im Südwesten zu Ende gegangen. Gleich drei der fünf wärmsten Orte in Deutschland an Silvester lagen in Baden-Württemberg. Die vorläufig höchste Temperatur im Land verzeichnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) an Silvester in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sowie in Ohlsbach (Ortenaukreis) mit jeweils 20,3 Grad, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Metzingen (Kreis Reutlingen) lag mit 19,8 Grad knapp dahinter.

In der Landeshauptstadt Stuttgart gab es mit 19,1 Grad laut DWD gar den mildesten Dezembertag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Noch wärmer war es nur in Bayern: In Wielenbach im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau verzeichneten die Wetterexperten an Silvester mit 20,8 Grad die bundesweit höchste Temperatur. In München waren es 20 Grad. Wärmer war es an einem Dezembertag zuvor den Angaben zufolge nur im südbadischen Müllheim - mit 24 Grad am 16. Dezember 1989.