Die baden-württembergische Landeshauptstadt ist friedlich ins neue Jahr gestartet. So lautet eine erste Bilanz des Veranstalters der zentralen Silvesterfeier am Stuttgarter Schlossplatz. Auch laut einem Sprecher der Polizei ging es in der Stuttgarter Innenstadt in der Nacht zum Sonntag eher ruhig zu.