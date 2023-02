Die Deutsche Jenny Nowak springt von der Langwaldschanze in Schonach. Foto

Jenny Nowak hat beim Weltcup der Nordischen Kombiniererinnen in Schonach den zweiten Platz belegt. Die 20-Jährige musste sich am Samstag im Schwarzwald nur Dauersiegerin Gyda Westvold Hansen geschlagen geben. Die Norwegerin hat in dieser Saison alle acht Weltcup-Wettkämpfe für sich entschieden und steht bereits als Gesamtsiegerin fest. Hinter der drittplatzierten Japanerin Yuna Kasai belegte die 17 Jahre alte Nathalie Armbruster den vierten Platz.

"Es war sehr hart, aber ich habe alles reingehauen. Ich freue mich sehr, dass ich mich heute belohnt habe", sagte Nowak im ZDF. Für sie war es das beste Weltcup-Resultat in einem Einzelrennen. Für die anstehende WM gebe das "auf jeden Fall viel Aufschwung". Die WM findet vom 21. Februar bis zum 5. März im slowenischen Planica statt.

"Riesenglückwunsch an die Frauen. Sie haben es heute super gemacht", sagte Bundestrainer Florian Aichinger. In Svenja Würth schaffte es als Neunte eine weitere deutsche Athletin in die Top-Ten.

