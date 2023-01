Der Weltcup der Skispringerinnen in Hinterzarten kann stattfinden. Andreas Bauer vom Deutschen Skiverband und Renndirektorin Chika Yoshida vom Weltverband Fis bestätigten am Sonntag die Durchführung des Wettkampfs vom 27. bis 29. Januar auf der Rothaus-Schanze. "Es ist genügend Schnee vorhanden", teilte der Veranstalter mit. "Das Schanzen-Team hat in Nachtschichten ganze Arbeit geleistet." Zuletzt hatten zu hohe Temperaturen und fehlender Schnee dafür gesorgt, dass das Weltcup-Springen kurz vor der Absage stand.