Der Umbau von SAP hin zum Cloud-Unternehmen schreitet voran. Doch wie sehr leidet das Ergebnis darunter? Der Vorstand will Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentieren - und auf das laufende Jahr blicken.

Der Softwarehersteller SAP will am Donnerstag (10.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) seine Geschäftszahlen für 2022 vorstellen. Nach Unternehmensangaben wollen der Vorstandsvorsitzende Christian Klein und Finanzvorstand Luka Mucic zudem einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben.

Zuletzt hatte der Umsatz unerwartet stark zugelegt, was überwiegend auf Währungseffekte zurückzuführen war. Auch bei den Cloudumsätzen wuchs SAP im dritten Quartal des vergangenen Jahres kräftig. Über Abstriche beim Ergebnis wegen der Investitionen in das Cloudsoftware-Angebot hatte das Management bereits zuvor informiert. Vorstandschef Klein sah den Konzern Ende Oktober aber auf dem aufsteigenden Ast und kündigte in einigen Bereichen Rekordwerte für das vierte Quartal an.