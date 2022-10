Um Menschen mit Gewalterfahrung bei der Jobsuche und Prostituierten beim Ausstieg aus dem Rotlichtmilieu zu helfen, werden elf Projekte im Südwesten mit drei Millionen Euro gefördert. "Wir wollen Frauen beim Ausstieg aus der Gewaltspirale unterstützen und ihnen eine berufliche Perspektive ermöglichen", teilte Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha (Grüne) am Sonntag in Stuttgart mit. "Die Integration in Arbeit hilft ihnen dabei, ein selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben führen zu können."