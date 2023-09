Das Wochenendwetter in Baden-Württemberg zeigt sich wechselhaft. Der Samstag beginnt nebelig, dann steigen die Temperaturen im Südwesten bis auf 29 Grad Celsius. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden ab dem Abend von Westen her starke Gewitter mit Starkregen, Hagel sowie Windböen mit rund 60 Kilometern pro Stunde erwartet. Nach einer wolkigen Nacht mit Nebelbildung und kühlen 11 Grad Celsius sollen die Temperaturen am Sonntag bei viel Sonne wieder auf bis zu 30 Grad Celsius steigen. In der Nacht zum Montag ist laut DWD gebietsweise mit Schauern und Gewittern zu rechnen.