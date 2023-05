Ein Mann hat in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zwei Fahrräder gegen einen durchfahrenden Güterzug geworfen. Polizisten nahmen den 25-Jährigen danach im Bahnhofsbereich vorläufig fest, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Er müsse sich nun wegen eines "gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" verantworten.