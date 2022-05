Die Drittliga-Fußballer des SV Waldhof Mannheim haben die Saison mit einem klaren 7:0 (3:0)-Heimsieg gegen den TSV Havelse beendet, die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal aber knapp verfehlt. Als Tabellenfünfter in der Abschlusstabelle müssen die Waldhöfer am kommenden Wochenende im Landespokal-Endspiel gegen den Landesligisten FC Türkspor Mannheim gewinnen, um in den DFB-Pokal einzuziehen.