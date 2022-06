Der Italiener Matteo Berrettini hat das Tennis-Turnier in Stuttgart gewonnen. Der Wimbledon-Finalist des vergangenen Jahres siegte am Sonntag im Finale des Rasen-Events gegen den Briten Andy Murray mit 6:4, 5:7, 6:3 und feierte damit seinen zweiten Titel in Stuttgart nach 2019. Berrettini verwandelte nach 2:40 Stunden seinen zweiten Matchball. Allerdings war Murray im dritten Satz deutlich angeschlagen. Der zweimalige Wimbledonsieger klagte über Beschwerden im Leisten- und Bauchmuskelbereich und stand kurz vor der Aufgabe.