Der Vorstoß mehrerer Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach durch eine Statutenänderung eine weitere Amtszeit als IOC-Präsident zu ermöglichen, sei nicht inszeniert worden. Das betonte Bach am Montagabend beim Stuttgarter Sportgespräch. "Typisch, dass hier unterstellt wird, das sei inszeniert worden. Das ist das, was ich inakzeptabel finde, dass man das ohne Kenntnis so bewertet", sagte der 69-Jährige.