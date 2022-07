Weil er eine 89-Jährige getötet und ihre Wohnung in Brand gesetzt haben soll, ist ein 36-jähriger Mann wegen Mordes angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Frau Anfang Januar in ihrer Wohnung in Stuttgart gefesselt, sie durch Einwirkung auf ihren Hals getötet und später an zwei Stellen Feuer gelegt zu haben, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Auf ein Motiv konnten sich die Ermittler laut einem Behördensprecher bisher nicht festlegen. Der Beschuldigte und die Frau hätten sich gekannt.