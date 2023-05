Im Prozess um drei beim Mähen getötete Rehkitze hat sich zum Auftakt in Weinheim ein widersprüchliches Bild vom Ablauf der Geschehnisse gezeigt. Sie hätten nichts von den Kitzen gewusst, sagten die beiden Männer, die gemäht hatten, vor dem Amtsgericht am Dienstag. Sie sowie die beiden Pächter der Wiesen sind der rohen Tiermisshandlung angeklagt. Den Vorwürfen zufolge sollen sie im Juni vor zwei Jahren gemäht beziehungsweise das Mähen in Auftrag gegeben haben, obwohl sie um die in den Wiesen ruhenden Rehbabys wussten. Einer der beiden Pächter soll die drei schwer verletzten Kitze der Anklage zufolge nach Ende der Arbeiten erschlagen haben.