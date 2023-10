Wegen zweifachen Mordes in einem Mercedes-Benz-Werk ist gegen einen Mann Anklage erhoben worden. Der 53-Jährige soll nach einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart vom Montag am 11. Mai zwei 44 und 45 Jahre alte Vorgesetzte in einer Produktionshalle des Autobauers in Sindelfingen (Kreis Böblingen) heimtückisch aus nächster Nähe erschossen haben. Alle drei sind türkische Staatsbürger. Der 45 Jahre alte Mann starb noch am Tatort. Der 44-Jährige starb im Krankenhaus. Das Tatmotiv sei unklar. Alle drei waren Mitarbeiter der Logistikfirma Rhenus.