Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt wegen eines möglichen Geheimnisverrats beim Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg. Es sei derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses anhängig, teilte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch in Stuttgart mit. Die Ermittlungen dauerten an. Weitere Angaben wollte der Sprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht machen. Zunächst hatte die «Stuttgarter Zeitung» berichtet.