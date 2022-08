Die Umsätze der großen Chemie- und Pharmaunternehmen in Baden-Württemberg sind im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf 13,2 Milliarden Euro gesunken. Das geht vor allem auf Rückgänge beim Auslandsgeschäft zurück, wie der Verband Chemie.BW am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. Grundlage seien Daten des Statistischen Landesamts.