Feiern, wenn die Kinder schlafen - das hat die Party-Reihe "Mama geht tanzen" am Freitagabend zum ersten Mal Müttern in Baden-Württemberg ermöglicht. Das Konzept der Partys: "Drei Stunden Gas geben, heimgehen, am nächsten Morgen wieder fit sein", erklärte Luisa Mardaus, die Initiatorin der Stuttgarter Party-Reihe, am Freitag.

Die Idee stammt laut Mardaus von zwei Müttern aus Nordrhein-Westfalen. Sie veranstalteten im Januar die erste Party dieser Art in Wuppertal. Die Partys beginnen um 20.00 Uhr und enden um 23.00 Uhr. Denn Mütter hätten meist das Problem, dass sie am nächsten Morgen wieder munter sein müssten und deswegen nicht bis spät am Abend warten könnten, bis eine Party losgehe, sagte Mardaus, die selbst Mutter ist.

Als sie von dem Konzept erfahren habe, habe sie die Reihe nach Stuttgart bringen wollen, sagte die 34-Jährige. Mit einem Franchise-Modell veranstaltete sie nun ihre erste eigene Party. Die Veranstaltung war laut Mardaus mit 450 verkauften Tickets ausverkauft.

"Für mich ist es jetzt nach zwei Jahren das erste Mal, dass ich weggehen kann abends", sagte Mareike, eine Besucherin der Party am Freitagabend. Ramona, ebenfalls Partygast, ist der Meinung, es gebe viel zu wenig solcher Angebote für Mütter. "Wir sind happy, dass es jetzt sowas gibt", fügte sie hinzu. Veranstalterin Luisa Mardaus plant, die Reihe künftig auch an andere Orte in Baden-Württemberg zu bringen.

"Mama geht tanzen"