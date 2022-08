Mit einem selbst gebauten Modell wollen Studenten aus Stuttgart den Weltrekord beim Beschleunigen eines Elektro-Rennwagens brechen. Ziel ist es, in weniger als eineinhalb Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer zu kommen. Bei dem Versuch am kommenden Donnerstag auf einem Feuerwehrgelände in Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) geht es dem selbst ernannten Greenteam der Universität Vaihingen auch darum, den Rekord für das schnellst beschleunigende Elektrofahrzeug zurück nach Deutschland zu holen.

Für die Stuttgarter ist das eigentlich nichts Neues, denn der Kampf um die schnellste Zeit ist bereits seit einem Jahrzehnt ein Hin und Her vor allem zwischen den Teams aus Vaihingen und Zürich. Den Rekord hatten die Stuttgarter schon zwei Mal inne - und stets konnten die Schweizer die Leistung unterbieten.

"Wir sind äußerst motiviert und haben so viel Zeit und Kraft in das Projekt investiert, dass wir fest davon überzeugt sind, den Weltrekord brechen zu können", erklärte der erste Vorsitzende des Fördervereins Greenteam Uni Stuttgart, Pavel Povolni. Das Greenteam wurde 2009 gegründet und nimmt regelmäßig an dem internationalen Konstruktionswettbewerb für Studierende "Formula Student" teil.

