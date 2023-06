Die schönen Erinnerungen an den Halbfinaleinzug vor einem Jahr haben Tennisspieler Oscar Otte in Stuttgart nicht zum Ende seiner Ergebniskrise verholfen. Zum Auftakt der Rasensaison musste sich der Kölner dem französischen Weltranglisten-58. Gregoire Barrere am Dienstag 4:6, 3:6 geschlagen geben und schied damit in der ersten Runde aus. Für Otte war es die nächste frühe Niederlage und das vierte Erstrunden-Aus nacheinander. Auch bei den French Open in Paris war er gleich gescheitert.