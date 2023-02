Ein mit einem Bagger beladener Schwertransporter hat beim Abbiegen ein geparktes Auto in Stuttgart gerammt und dabei einen Sachschaden verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Transporter am Montag auf dem Weg zu einer Baustelle. Beim Abbiegen schwenkte der Auflieger des Transporters aus und erwischte das korrekt geparkte Auto an der Straßenecke. Es entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro. Verletzt wurde niemand.