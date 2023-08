Auf einem Recyclinghof in Stuttgart ist ein Brand ausgebrochen. Etwa 350 Kubikmeter Restmüll auf dem Außengelände des Hofes hatten am Dienstagabend aus noch unbekannten Gründen Feuer gefangen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Auch für umliegende Gebäude und Anwohner bestand keine Gefahr, hieß es.