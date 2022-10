Bei einem Wohnhausbrand in Stuttgart sind drei Menschen verletzt worden. Das Feuer sei am Samstagmorgen in einer Dachgeschosswohnung entfacht und habe sich auf das Dach ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Der Dachstuhl brannte vollständig aus. Die Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus noch bevor die Feuerwehr eintraf verlassen.