Zwei Männer aus der Schweiz, die in Stuttgart mutmaßlich illegal Sprengstoff kaufen wollten, sollen nun in ihre Heimat ausgeliefert werden. Das teilten die Staatsanwaltschaft, das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Schweizer Bundesanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Schweizer Behörde habe die Auslieferung des Duos beantragt. Von deutscher Seite sei sie bewilligt worden. Gegen die Beschuldigten wird seit Anfang Juni wegen des Verdachts der Verabredung eines Explosionsverbrechens ermittelt. Das Verfahren werde voraussichtlich an die Schweiz abgegeben.