Zwei Männer sind in der Nacht zum Samstag in Stuttgart ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, sprach eine Gruppe von etwa zehn Personen einen 27-Jährigen und seinen 28-jährigen Begleiter an. Während des Gespräches wurde dem 28-Jährigen demnach von einer Frau Tabak aus der Hosentasche entwendet. Als er den Tabak zurückforderte, zog ihm ein anderer Täter den Geldbeutel aus der Hosentasche. Als der Geldbeutel auf den Boden fiel, griff der 27-Jährige nach diesem und lief davon, hieß es weiter. Die Gruppe habe ihn dann verfolgt, mit Pfefferspray besprüht und auf den Boden gedrückt. Im Verlauf dieses Gerangels seien ihm der Geldbeutel des 28-Jährigen und sein eigener gestohlen worden.