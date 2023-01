Mitten im abendlichen Berufsverkehr hat die Polizei am Montag der Stuttgarter Wagenburgtunnel vollständig gesperrt. Ein Lastwagenfahrer sei zuvor aus Richtung Hauptbahnhof in den Tunnel gefahren, ohne die Höhenkontrolle zu beachten, teilte die Behörde mit. Als der Laster am Ostportal des Tunnels herausfuhr, habe er einen Stahlträger beschädigt und verschoben. Der Schaden könne noch nicht beziffert werden, hieß es. In der Innenstadt kam es wegen des gesperrten Tunnels zu langen Staus, Buslinien mussten umgeleitet werden.