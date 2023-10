Ein Pedelecfahrer ist bei einem Unfall in Stuttgart in der Nacht zum Samstag tödlich verletzt worden. Ein anderer Radfahrer entdeckte den verunglückten 26-Jährigen und verständigte den Rettungsdienst, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen. Den Ermittlungen zufolge dürfte der Pedelecfahrer auf dem abschüssigen Gelände vom Weg abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein.