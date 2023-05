Ein 66-jähriger Fahrradfahrer ist in Stuttgart-Untertürkheim unter einen Transporter geraten und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde am Montagabend unter dem Fahrzeug mehrere Meter mitgeschleift, wie die Polizei mitteilte. Ersthelfer organisierten von einer nahe gelegenen Firma einen Handhubwagen und befreiten den eingeklemmten 66-Jährigen. Rettungskräfte brachten ihn dann in ein Krankenhaus.