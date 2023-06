Sechs Kinder werden Polizeiberichten zufolge am Dienstag in Baden-Württemberg bei Verkehrsunfällen verletzt. In allen Fällen kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug - darunter ein Rettungs- und ein Geländewagen.

In Baden-Württemberg sind am Dienstag mehrere Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Die Mehrheit der Unfälle verlief glimpflich und die Kinder trugen nur leichte Verletzungen davon, wie die jeweiligen Polizeipräsidien am Mittwoch mitteilten.

Bei einem Unfall an einem Zebrastreifen in Weil der Stadt (Landkreis Böblingen) jedoch wurde ein Zehnjähriger schwerer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Junge bei dem Unfall auf die Motorhaube eines Autos aufgeladen und stürzte anschließend auf den Asphalt. Die 26 Jahre alte Fahrerin des Autos hatte das Kind mit seinem Roller vermutlich zu spät gesehen, wie es hieß. Deshalb habe sie nicht rechtzeitig gebremst und den Jungen angefahren.

In Gottmadingen (Landkreis Konstanz) sind zwei achtjährige Mädchen bei einem Zusammenstoß mit einem Geländewagen leicht verletzt worden. Die beiden Kinder waren hinter einem Schulbus hervorgerannt und direkt vor dem Auto des 54-Jährigen über die Straße gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Da der Verkehr zuvor wegen des haltenden Busses ins Stocken gekommen war, war der Geländewagen nur mit geringem Tempo unterwegs. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß und die Kinder stürzten. Die Mädchen sowie der Autofahrer erlitten einen Schock.

Ebenfalls im Landkreis Konstanz stießen am Dienstag zwei achtjährige Jungs auf ihrem Kettcar mit einem Auto zusammen. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Buben gemeinsam auf einem Kettcar unterwegs und kreuzten "unvermittelt" die Kreisstraße 6104 in Stockach. Dabei stießen sie mit dem Auto einer 36-jährigen Frau zusammen, wie es hieß.

In Stuttgart stießen am Dienstagabend ein 14-Jähriger und ein Rettungswagen zusammen. Der Jugendliche war auf einem nicht zugelassenen Kleinkraftrad unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er soll verbotenerweise über eine grün zeigende Fußgänger- und Radfahrerampel gefahren sein. Der Rettungswagen - mit eingeschaltetem Martinshorn - überquerte die Kreuzung bei rot.

PM Unfall Gottmadingen PM Unfall Stockach PM Unfall Stuttgart PM Unfall Weil der Stadt