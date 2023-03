Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Stuttgart suchen Ermittler sowie Brandexperten des Landeskriminalamtes nach Hinweisen auf die Ursache des Unglücks. Das sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ein Mensch kam bei dem Vorfall ums Leben. Sicher identifiziert sei die Leiche aber weiterhin nicht. Vermutlich handelt es sich dabei um eine direkt nach der Explosion am Montag vermisste 85 Jahre alte Frau. Möglicherweise werde es auch eine Obduktion der Leiche geben. Dabei könnte unter anderem geklärt werden, ob die Person sofort tot war oder nach dem Unglück noch lebte.