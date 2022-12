Vier Kinder und eine Erwachsene sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Gegenverkehr in Stuttgart verletzt worden. Ein sieben Monate altes Baby und ein sieben Jahre altes Kind wurden bei dem Unfall am Freitagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwei weitere Kinder im Alter von 3 und 9 Jahren sowie eine 35-Jährige verletzten sich leicht.

Vier Kinder und eine Erwachsene sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Gegenverkehr in Stuttgart verletzt worden. Ein sieben Monate altes Baby und ein sieben Jahre altes Kind wurden bei dem Unfall am Freitagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwei weitere Kinder im Alter von 3 und 9 Jahren sowie eine 35-Jährige verletzten sich leicht.

Der Wagen, in dem sich die später Verletzten befanden, geriet laut Zeugenaussagen in den Gegenverkehr. Dort sei er frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt war für die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

Pressemitteilung der Polizei