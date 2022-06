Ein Großbrand in einer Recyclingfirma in Stuttgart-Hedelfingen hat am Samstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Auf dem Betriebsgelände waren 600 Kubikmeter Müll aus zunächst unklarer Ursache in Brand geraten, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Abend mitteilte. Insgesamt seien rund 100 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Es seien keine Personen zu Schaden gekommen.

Ein Großbrand in einer Recyclingfirma in Stuttgart-Hedelfingen hat am Samstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Auf dem Betriebsgelände waren 600 Kubikmeter Müll aus zunächst unklarer Ursache in Brand geraten, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Abend mitteilte. Insgesamt seien rund 100 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Es seien keine Personen zu Schaden gekommen.

Die Feuerwehr war den Angaben zufolge um kurz vor 17.00 Uhr alarmiert worden. Am Einsatzort sei eine dicke schwarze Rauchwolke aufgestiegen, sagte der Sprecher. Da der Rauch sich zunächst auszubreiten drohte, wurde vorsorglich eine Warnung an die Bevölkerung ausgesprochen. Die Einsatzkräfte bekamen den Brand dann nach kurzer Zeit unter Kontrolle, die Warnung konnte wieder zurückgenommen werden. Die Nachlöscharbeiten sollten noch bis in den späten Abend andauern.