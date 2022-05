Weil die Bahn auch in diesem Sommer Strecken und Gleise im Netz der Stuttgarter S-Bahn auf Vordermann bringen will, ist bei Zehntausenden Pendlern in den Ferien wieder Geduld gefragt. Das gilt vor allem für Strecken über die Stadtteile Zuffenhausen und Feuerbach, Vaihingen und Rohr sowie auf der Stuttgarter Tunnelstammstrecke. «Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten kommt es hier in den Sommermonaten zu Änderungen im Fahrplanangebot», teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit.