«Die allerlangweiligste Oma auf der Welt» - so heißt der Gewinner des Wettbewerbs für animierte Kurzfilme auf dem 29. Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart. Das teilten die Festivalorganisatoren am Samstagabend mit. Der rund sieben Minuten lange Film von Damaris Zielke «überzeugte uns dadurch, dass er das ernste Thema Tod humorvoll erklärt», lobte die Kinder-Jury. Und: «Uns lässt der Film nachdenklich, aber nicht traurig mit folgendem Gedanken zurück: Wenn es keine schönen Erinnerungen gibt, dann sollten wir welche machen!» Der Preis ist mit 4000 Euro dotiert.

«Die allerlangweiligste Oma auf der Welt» - so heißt der Gewinner des Wettbewerbs für animierte Kurzfilme auf dem 29. Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart. Das teilten die Festivalorganisatoren am Samstagabend mit. Der rund sieben Minuten lange Film von Damaris Zielke «überzeugte uns dadurch, dass er das ernste Thema Tod humorvoll erklärt», lobte die Kinder-Jury. Und: «Uns lässt der Film nachdenklich, aber nicht traurig mit folgendem Gedanken zurück: Wenn es keine schönen Erinnerungen gibt, dann sollten wir welche machen!» Der Preis ist mit 4000 Euro dotiert.

Das am Sonntag zu Ende gehende 29. Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) ist in diesem Jahr eine hybride Veranstaltung. Das heißt, es findet sowohl im Internet als auch in den Kinos und auf dem zentralen Platz vor dem Schloss statt.