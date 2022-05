Die Polizei hat einen 45-Jährigen in Stuttgart vorläufig festgenommen, der zwei Mädchen angefahren und Fahrerflucht begangen haben soll. Der Mann soll am Montagnachmittag eine rote Ampel ignoriert und die beiden neunjährigen Kinder angefahren haben, die gerade die Straße überqueren wollten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eines der Mädchen wurde dabei schwer, das andere leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide Kinder in ein Krankenhaus.