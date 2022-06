Bei einem Unfall während einer Verfolgungsfahrt sind in Stuttgart zwei Polizisten und eine Auszubildende verletzt worden. Die Beamten hatten ein Auto verfolgt, dessen Fahrer sich zuvor einer Kontrolle entzogen hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer habe seinen Wagen am Dienstag plötzlich gewendet und sei über die Bundesstraße 27 geflüchtet. Beim Versuch, ihm zu folgen, rammte das Polizeiauto einen Fahrbahnteiler, drehte sich und blieb an der Begrenzung stehen.