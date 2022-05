Russischer Punk und Solidarität mit der Ukraine: Mit einem lautstarken Konzert hat die regimekritische russische Punkband Pussy Riot ihre Europatournee am Mittwochabend im Stuttgarter Renitenztheater fortgesetzt. Auf der Bühne stand auch Bandmitglied und Aktivistin Maria Aljochina. Um auf der Tour dabei sein zu können, war sie kürzlich aus dem Hausarrest in Russland geflohen - verkleidet als Essenslieferantin. In Stuttgart trug Aljochina ein T-Shirt mit dem Schriftzug «Stand with Ukraine».