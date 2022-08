Nach einer tagelangen Suchaktion hat die Polizei einen vermissten 28-Jährigen tot aus einem See in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) geborgen. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit. "Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes", hieß es weiter.