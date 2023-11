Die Tarifverhandlungen im Südwest-Einzelhandel sind erneut ergebnislos vertagt worden. Auch in der fünften Tarifrunde habe es keine Einigung gegeben, teilten der Handelsverband Baden-Württemberg und die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Stuttgart mit. Man sei trotz schwieriger Lage für den Einzelhandel mit neuen Angeboten auf die Arbeitnehmer zugegangen, hieß es vom Arbeitgeberverband. "Wir bedauern sehr, dass unsere Bemühungen nicht zum Erfolg geführt haben. Es liegt in unserer aller Verantwortung, dass Handelsunternehmen auch in schwierigen Zeiten finanziell nicht überfordert werden", sagte Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands.