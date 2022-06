SV Sandhausen sucht weiteren Stürmer

Der SV Sandhausen ist fast mit dem gesamten bisher feststehenden Kader in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Beim Trainingsauftakt am Mittwoch fehlte lediglich der noch angeschlagene Mittelfeldspieler Cebio Soukou. Nach dem riesigen Umbruch vor und während der vergangenen Spielzeit sind nun deutlich weniger Veränderungen geplant. Bis zum Saisonstart am Wochenende des 13. bis 15. Juli wollen die Kurpfälzer nach bisher drei externen Neuzugängen aber noch die «ein oder andere Verpflichtung» präsentieren, erklärte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.