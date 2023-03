In Hattenhofen (Kreis Göppingen) sind in der Nacht zu Sonntag Schüsse gefallen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Nach Informationen des Südwestrundfunks (SWR) wurde mindestens ein Mensch verletzt. Die Staatsanwaltschaft will sich laut Polizei am Montag dazu äußern.