Das für nächstes Jahr geplante 5. "Colours International Dance Festival" in Stuttgart wird ein weiteres Mal verschoben und soll nun erst im Jahr 2025 stattfinden. War es 2021 noch die Corona-Pandemie, die das Programm um ein Jahr bis zum vergangenen Sommer verzögerte, so hinterlässt nun die Energiekrise mit ihren wirtschaftlichen Folgen tiefe Spuren. "Einige unverzichtbare Sponsoren haben sich zurückgezogen", teilten die Veranstalter des Festivals am Dienstag mit. "Und Colours braucht nun mehr Zeit, um sich neu aufzustellen."