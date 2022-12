In der vierten Runde der Tarifverhandlungen für rund 26.000 Beschäftigte an den vier Unikliniken im Südwesten hat die Gewerkschaft Verdi am Montagabend nach eigenen Angaben ein Ergebnis erzielt. Es seien Tabellensteigerungen vereinbart worden, die bis zu zehn Prozent betragen, teilte die Gewerkschaft mit. Sie würden ab Oktober 2023 wirken. Die Laufzeit betrage 19 Monate. Damit sei ein vor allem für die unteren Einkommensgruppen gutes Ergebnis erreicht worden, teilte Verdi am späten Abend mit.