Mit dem Beginn des ganztägigen Warnstreiks am Stuttgarter Flughafen fallen am Freitag alle regulären Flüge aus. Der Flughafen ist am Morgen stillgelegt, wie ein Sprecher der Gewerkschaft am Donnerstagmorgen sagte. Die Regionalflughäfen in Karlsruhe und Friedrichshafen seien davon nicht betroffen.