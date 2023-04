Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Samstag zum ganztägigen Warnstreik an sechs Galeria-Filialen im Südwesten aufgerufen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, wollten die Beschäftigten damit den Druck in den feststeckenden Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 17.000 Beschäftigten des insolventen Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof erhöhen. Verdi fordert in den seit Februar laufenden Verhandlungen unter anderem die Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge des Einzelhandels, hieß es laut Mitteilung.